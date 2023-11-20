Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 21:00

Словения — Казахстан: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Видеотрансляция матча отбора Евро-2024 Словения — Казахстан начнется в 22.35 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренер Магомед Адиев.
Магомед Адиев.
Фото Global Look Press

20 ноября сборная Словении дома в городе Любляна встретится с Казахстаном в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу. Игра пройдет на стадионе «Стожице». Начало — в 22.45 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния Словения — Казахстан можно будет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 22.35 мск.

В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция ключевых событий встречи Словения — Казахстан.

Словенцы с 19 баллами занимают второе место в турнирной таблице H. Казахстанская команда, которую тренирует Магомед Адиев, располагается на третьей строчке с 18 очками.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы

Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
«Барселона» подтвердила, что Гави диагностирован разрыв крестообразной связки
Билялетдинов заявил, что российские футболисты никому не нужны в Европе
МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
МИД гарантировал ответ на антироссийские действия Финляндии
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Эксперт оценил перспективы Аргентины при новом президенте Милее
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даду высказался о предстоящем матче

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости