20 ноября сборная Словении дома в городе Любляна встретится с Казахстаном в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу. Игра пройдет на стадионе «Стожице». Начало — в 22.45 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния Словения — Казахстан можно будет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 22.35 мск.

В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция ключевых событий встречи Словения — Казахстан.

Словенцы с 19 баллами занимают второе место в турнирной таблице H. Казахстанская команда, которую тренирует Магомед Адиев, располагается на третьей строчке с 18 очками.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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