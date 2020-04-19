УЕФА на официальном сайте анонсировал трансляцию одного из самых ярких матчей сборной России девяностых. В матче Евро-1996 команда Олега Романцева встретилась с Чехией.

Россиянам для выхода из группы необходима была победа с как можно более крупным счетом, при том, что в параллельной встрече Германия победит Италию.

В результате не сработал ни один из вариантов. Чехия отыгралась за минуту до конца матча, вышла в плей-офф и в результате добралась до финала, где уступила Германии 1:2.

Отметим, что в матче с Чехией ворота сборной России защищал ее нынешний главный тренер Станислав Черчесов.

Трансляция игры доступна на официальном сайте УЕФА