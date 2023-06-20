Джака о ничьей с Румынией: «Швейцария доминировала на протяжении 90 минут»

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Румынии (2:2).

«Трудно подобрать нужные слова. Думаю, мы доминировали на протяжении 90 минут. У нас было много шансов забить третий, четвертый, и, может быть, даже пятый гол. Это урок для нас, который мы должны запомнить на будущее. Нам не нужно многое менять в игре. Что нам нужно изменить, так это забивать голы, вот и все. Может, быть более сосредоточеными в последние 10-15 минут. Но в остальном у нас была хорошая игра», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.

Швейцарцы к 89-й минуте вели со счетом 2:0, но пропустили два мяча.

После этого матча Швейцария с 10 очками занимает первое место в группе I, Румыния с 8 очками — на второй строчке.