«Судьи — белорусы, с матом аккуратнее». Обращение Дзюбы к игрокам сборной России перед матчем с Болгарией
21:39
Форвард сборной России Артем Дзюба обратился к команде перед товарищеским матчем со сборной Болгарии (1:0).
«Судьи — белорусы, с матом аккуратнее, ребят», — сказал футболист. Видео опубликовано на официальном канале сборной России в Youtube.
Единственный в этой игре с пенальти забил Александр Соболев, который заменил Дзюбу.
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