Форвард сборной России Артем Дзюба обратился к команде перед товарищеским матчем со сборной Болгарии (1:0).

«Судьи — белорусы, с матом аккуратнее, ребят», — сказал футболист. Видео опубликовано на официальном канале сборной России в Youtube.

Единственный в этой игре с пенальти забил Александр Соболев, который заменил Дзюбу.