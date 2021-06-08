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«Судьи — белорусы, с матом аккуратнее». Обращение Дзюбы к игрокам сборной России перед матчем с Болгарией

21:39
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Форвард сборной России Артем Дзюба обратился к команде перед товарищеским матчем со сборной Болгарии (1:0).

«Судьи — белорусы, с матом аккуратнее, ребят», — сказал футболист. Видео опубликовано на официальном канале сборной России в Youtube.

Единственный в этой игре с пенальти забил Александр Соболев, который заменил Дзюбу.

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