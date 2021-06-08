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Щенок мареммо-абруццкой овчарки стал талисманом сборной Италии

21:55
Маскот сборной Италии. Фото Федерация футбола Италии.
Маскот сборной Италии. Фото Федерация футбола Италии.
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Сборная Италии представила талисман на Евро-2020. Им стал щенок мареммо-абруццкой овчарки.

Маскот изображен в форме сборной Италии и с мячом в руках. Персонаж создан по рисунку итальянского мастера спецэффектов в кино, трехкратного лауреата Оскара Карло Рамбальди, который скончался в 2012 году.

По словам президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины, в 2007 году Рамбальди подарил ему книгу с эскизами, среди которых был и этот щенка. По его словам, Рамбальди считал персонажа подходящим на роль талисмана сборной, так как эта собака символизирует мужество и решимость, тесно связана с историей страны и воплощает итальянский дух.

На Евро-2020 итальянцы сыграет в группе А с командами Турции, Швейцарии и Уэльса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

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