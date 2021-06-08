Гризманн, Мбаппе и Бензема в стартовом составе сборной Франции на матч с Болгарией
21:08
Сборная Франции назвала стартовый состав на товарищеский матч против команды Болгарии.
Состав сборной Франции: Ллорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандез, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Бензема.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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