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Гризманн, Мбаппе и Бензема в стартовом составе сборной Франции на матч с Болгарией

21:08
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Сборная Франции назвала стартовый состав на товарищеский матч против команды Болгарии.

Состав сборной Франции: Ллорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандез, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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