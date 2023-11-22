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Сегодня, 22:40

Стивен Кенни покинул пост главного тренера сборной Ирландии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни покинул свой пост, сообщает футбольная ассоциация Ирландии (FAI).

«Проанализировав отборочную кампанию Евро-2024 в целом и признав, насколько сложной была группа, мы пришли к выводу, что результаты, необходимые для реализации нашей цели – квалификации на Турнир, не были достигнуты

Правление согласно, что сейчас подходящее время для перемен в преддверии товарищеских матчей в марте и июне 2024 года и следующей кампании Лиги Наций, начинающейся в сентябре 2024 года», – сказано в заявлении FAI.

52-летний специалист возглавлял национальную команду с апреля 2020 года. Под его руководством сборная Ирландии с 6 очками заняла четвертое место в группе B отборочного турнира Евро-2024.

Футбол
Сборная Ирландии по футболу
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