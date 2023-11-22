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Сегодня, 22:17

Пименов похвалил Адиева за работу со сборной Казахстана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался о работе главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.

«На мой взгляд, секрет такой хорошей игры сборной Казахстана в отборе на Евро можно объяснить несколькими факторами, первый из которых — фигура главного тренера команды Магомеда Адиева и его специалисты из штаба. Была проведена качественная работа с футболистами, они стали действовать строже во всех линиях. К тому же появилось хорошее поколение игроков, таких как Нуралы Алип, Бактиер Зайнутдинов, Рамазан Оразов и Максим Самородов», — заявил Пименов RT.

Сборная Казахстана заняла четвертое место в группе H отборочного турнира Евро-2024. Команда Адиева набрала 18 очков.

Источник: RT
Магомед Адиев
Руслан Пименов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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