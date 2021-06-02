Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Первый канал покажет два матча сборной России в группе Евро-2020

17:50
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России в групповом турнире чемпионата Европы-2020 по футболу против Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Таким образом, стартовую игру группы B между сборными России и Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург) будет транслировать телеканал «Россия».

Евро-2020 стартует 11 июня и закончится 11 июля. Турнир пройдет в 11 странах.

Ранее, 1 июня, сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) в товарищеском матче. 2 июня стала известна заявка россиян на ЧЕ-2020.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3101
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
Сборная России объявила заявку на Евро-2020
Первые 0:3 в этой Лиге наций. Россия не выигрывает у Бразилии уже шесть лет
Брагин — о выборе основного вратаря на четвертьфинал с Канадой: «Будем очень серьезно думать»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи