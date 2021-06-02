Первый канал покажет два матча сборной России в группе Евро-2020

Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России в групповом турнире чемпионата Европы-2020 по футболу против Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Таким образом, стартовую игру группы B между сборными России и Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург) будет транслировать телеканал «Россия».

Евро-2020 стартует 11 июня и закончится 11 июля. Турнир пройдет в 11 странах.

Ранее, 1 июня, сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) в товарищеском матче. 2 июня стала известна заявка россиян на ЧЕ-2020.