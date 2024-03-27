Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Команды
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:13

Павлиашвили — о выходе Грузии на Евро-2024: «После страшной пасмурной погоды появляется радуга!»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Грузинский эстрадный певец Сосо Павлиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход сборной Грузии на Евро-2024.

«Выход сборной Грузии на Евро-2024 — это как после страшной пасмурной погоды появляется радуга. Вот такое сейчас счастье в Грузии! Грузинский футбол, конечно, заслуживает этого. Видел все эмоции грузинского народа. Мы пропитаны футболом! Я сам был безумным фанатом «Динамо» (Тбилиси) и дружил с Давидом Кипиани. Помню наши эмоции в 1981 году, когда «Динамо» стало обладателем Кубков УЕФА. Что же там творилось! А сейчас это еще один шаг к величию — чемпионату Европы. Хочу, чтобы на Евро показали тот футбол, который обрадует абсолютно всех нас! Это потомки тех великих грузинских футболистов, которыми гордился весь Советский Союз. Грузинский футбол — это мировое достояние. Очень рад, что он начинает свои обороты. Просто счастлив, как болельщик футбола! Благодарен всем, кто обрадовался за наш народ в такое тяжелое время. Пусть радуется Грузия. Пусть каждый день Бог пошлет то, что сделает нас лучше, чище, светлее и добрее!» — сказал Павлиашвили «СЭ».

Сборная Грузии обыграла Грецию в серии пенальти и впервые вышла в финальный турнир чемпионата Европы — 0:0, пенальти — 4:2. В основное время команды голов не забили. Грузия сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией.

Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
Читайте также
Медведев обвинил судей КХЛ в предвзятости по отношению к СКА
Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон НХЛ
Соседи охарактеризовали подозреваемых в подготовке теракта в «Крокусе»
«Арбитры порой принимали нелогичные решения»: Кожевников поддержал слова мнение председателя Совета Директоров СКА Медведева о предвзятости судейства 
Вильфанд пообещал москвичам потепление до +15 градусов к выходным
В Киеве раскрыли решение Запада по вопросу легитимности Зеленского
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Материалы сюжета: Стыки Евро 2024: кто попал в финальный турнир чемпионата Европы в Германии
Игрокам сборной Грузии вручат ордена Чести за выход на Евро-2024
Хвича пообещал — Грузия сделала! Сборная подарила своей стране второй по счастью день в ее истории
Украина едет на Евро-2024. Политика вытеснит футбол?
Чемпионат Европы 2024: полный состав групп финального турнира Евро
Грузия победила Грецию, Украина обыграла Исландию, Польша прошла Уэльс: онлайн-трансляция стыковых матчей
Польша победила Уэльс в финале квалификации Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франко Камоцци: «Грузия сделала огромный шаг, выйдя на Евро»

Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили объяснил выход Грузии на Евро-2024
Новости
RSS RSS
Все новости