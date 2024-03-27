Павлиашвили — о выходе Грузии на Евро-2024: «После страшной пасмурной погоды появляется радуга!»

Грузинский эстрадный певец Сосо Павлиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход сборной Грузии на Евро-2024.

«Выход сборной Грузии на Евро-2024 — это как после страшной пасмурной погоды появляется радуга. Вот такое сейчас счастье в Грузии! Грузинский футбол, конечно, заслуживает этого. Видел все эмоции грузинского народа. Мы пропитаны футболом! Я сам был безумным фанатом «Динамо» (Тбилиси) и дружил с Давидом Кипиани. Помню наши эмоции в 1981 году, когда «Динамо» стало обладателем Кубков УЕФА. Что же там творилось! А сейчас это еще один шаг к величию — чемпионату Европы. Хочу, чтобы на Евро показали тот футбол, который обрадует абсолютно всех нас! Это потомки тех великих грузинских футболистов, которыми гордился весь Советский Союз. Грузинский футбол — это мировое достояние. Очень рад, что он начинает свои обороты. Просто счастлив, как болельщик футбола! Благодарен всем, кто обрадовался за наш народ в такое тяжелое время. Пусть радуется Грузия. Пусть каждый день Бог пошлет то, что сделает нас лучше, чище, светлее и добрее!» — сказал Павлиашвили «СЭ».

Сборная Грузии обыграла Грецию в серии пенальти и впервые вышла в финальный турнир чемпионата Европы — 0:0, пенальти — 4:2. В основное время команды голов не забили. Грузия сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией.