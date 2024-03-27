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Сегодня, 12:22

Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили объяснил выход Грузии на Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что выход сборной Грузии на Евро-2024 стал результатом комплексной работы руководства страны по развитию спорта.

«Общее впечатление от игры показывает то, что команда на протяжении последних лет начала приподниматься с колен. После развала СССР многие футбольные клубы в Грузии были предоставлены сами себе, развитие футбола было на плохом уровне, но время идет, люди стали более ответственно подходить к своей работе, стали серьезнее относиться к развитию спорта в Грузии в целом. Многие молодые игроки получают возможность тренироваться в зарубежных клубах, после чего, обучившись, возвращаются и играют в командах высшей лиги. Во многих городах местные власти стали участвовать в развитии футбола — в Батуми, к примеру, построили шикарную арену, где играет «Динамо», одну из лучших в Европе. Инфраструктура в Батуми сейчас смахивает на американский Лас-Вегас! В Тбилиси — то же самое, поэтому то, что случилось — это большой успех. Грузия заявила о себе во всеуслышание на всю Европу!» — приводит слова Кавазашвили «Газета.Ru».

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины — 4:2.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Источник: Газета.Ru
Анзор Кавазашвили
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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