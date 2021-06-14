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Юрий Лоза: «Мы боимся перейти на чужую половину поля. Выглядим трусливо по сравнению с Украиной»

13:40
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Российский и советский певец Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной Украины от Нидерландов (2:3) в в матче первого тура чемпионата Европы-2020.

13&nbsp;июня. Амстердам. Голландия&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 3:2. 79-я минута. Роман Яремчук сравнял счет.90 минут кайфа. За эту Украину хочется болеть! Мнение Рабинера

«Все зависит от настроя. Когда голландцы встали — они получили два гола. Когда встали бельгийцы — они забили третий. В обоих матчах класс команд был разный. Самый важный фактор для результата — настрой команды.

Перед матчем с Бельгией никто не говорил, что мы сыграем хотя бы на равных. Мы боимся банально перейти на чужую половину поля. По сравнению с теми же украинцами выглядим трусливо. Команда, которая выходит проигрывать — проиграет", — сказал Лоза «СЭ».

Сборная Украины уступила сборной Голландии (2:3) в первом туре группового этапа Евро-2020, российская команда разгромно проиграла Бельгии — 0:3.

(Владимир Пушкарев)

13&nbsp;июня. Амстердам. Голландия&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 3:2. Грусть футболистов украинской команды.

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