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Сегодня, 15:02

Сборные Латвии отказались играть с юношескими сборными России по футболу

Виктория Кравченко
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Сборные Латвии отказались выступать против российских команд в международных турнирах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Латвийской футбольной федерации (LFF).

«LFF подтверждает, что латвийские сборные по футболу всех уровней не будут играть с российскими командами независимо от места проведения и формы представительства российских спортсменов», — говорится в заявлении организации.

Ранее команды Украины и Польши также отказались участвовать в турнире.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.

26 сентября УЕФА вернул Россию в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории. И назвал условие для главной сборной.

17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230927/futbol-1898961768.html
Сборная Латвии по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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