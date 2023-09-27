Сборные Латвии отказались играть с юношескими сборными России по футболу
Сборные Латвии отказались выступать против российских команд в международных турнирах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Латвийской футбольной федерации (LFF).
«LFF подтверждает, что латвийские сборные по футболу всех уровней не будут играть с российскими командами независимо от места проведения и формы представительства российских спортсменов», — говорится в заявлении организации.
Ранее команды Украины и Польши также отказались участвовать в турнире.
Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.
26 сентября УЕФА вернул Россию в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории. И назвал условие для главной сборной.
17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.