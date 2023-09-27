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Сегодня, 14:17

Колосков назвал ожидаемым бойкот украинцами соревнований УЕФА с участием российских футболистов

Алина Савинова
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на отказ сборных Украины среди игроков до 17 лет принимать участие в соревнованиях под эгидой УЕФА.

«Я не могу говорить и думать за УЕФА, как они поступят, как говорят, сказал «а», говори и «б». Если принято решение о допуске исполкомом, то УЕФА должен обеспечить равные условия для всех. Хотя для наших команд, конечно, заведомо не равные условия, потому что нейтральное поле и так далее. Но тем не менее УЕФА должен обеспечить участие всех команд, которые входят в структуру УЕФА. Конечно, заявление украинцев ожидаемо, англичане, как всегда, первые. Может, кто-то еще выступит. Поэтому к этому нужно относиться спокойно, потому что ответственность за все несет УЕФА», — приводит ТАСС слова Колоскова.

26 сентября УЕФА допустил до соревнований под своей эгидой сборные России из игроков не старше 17 в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории. 27-го числа в пресс-службе Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщили, что команды среди игроков до 17 лет откажутся участвовать в турнирах УЕФА с россиянами.

Чемпионат Европы среди юношей до 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия во всех международных соревнованиях в феврале 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18851943
Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
УЕФА
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