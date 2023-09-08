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Сегодня, 20:56

Роналду сыграет с первых минут в матче Португалия — Словакия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Стали известны стартовые составы сборных Словакии и Португалии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Конселу, Антониу Силва, Рубен Диаш, Далот, Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Бернарду Силва, Витинья, Роналду, Рафаэл Леау.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Гараслин, Полевка.

После четырех матчей Португалия лидирует в группе J, набрав 12 очков. Словакия — вторая (10 очков).

Матч пройдет в Братиславе. Начало — в 21:45 по мск.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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