Роналду сыграет с первых минут в матче Португалия — Словакия

Читать «СЭ» в

Стали известны стартовые составы сборных Словакии и Португалии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Конселу, Антониу Силва, Рубен Диаш, Далот, Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Бернарду Силва, Витинья, Роналду, Рафаэл Леау.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Гараслин, Полевка.

После четырех матчей Португалия лидирует в группе J, набрав 12 очков. Словакия — вторая (10 очков).

Матч пройдет в Братиславе. Начало — в 21:45 по мск.