Роналду оценил две победы сборной Португалии на старте отбора Евро-2024

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выступление команды в отборочном турнире Евро-2024.

«2 игры, 2 победы! Цель достигнута. Рад, что внес свой вклад в это очень позитивное начало нашей квалификации. Вперед!» — написал Роналду в соцсетях.

В первых двух турах отбора на чемпионат Европы сборная Португалии обыграла Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0). В каждом из этих матчей Роналду отметился дублем.