Мартинес: «Рамуш и Роналду могут играть вместе, тут и обсуждать нечего»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду.

«Криштиану — единственный футболист со 198 матчами на уровне сборных. Его опыт очень важен в раздевалке. Гонсалу Рамуш и Роналду могут играть вместе, тут и обсуждать нечего», — приводит слова Мартинеса O Jogo.

В матче отборочного турнира Евро-2024 Португалия разгромила Люксембург (6:0). Дубль в этом матче оформил Роналду.