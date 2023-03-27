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Мартинес: «Рамуш и Роналду могут играть вместе, тут и обсуждать нечего»

Сергей Разин
корреспондент
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Роберто Мартинес.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду.

«Криштиану — единственный футболист со 198 матчами на уровне сборных. Его опыт очень важен в раздевалке. Гонсалу Рамуш и Роналду могут играть вместе, тут и обсуждать нечего», — приводит слова Мартинеса O Jogo.

В матче отборочного турнира Евро-2024 Португалия разгромила Люксембург (6:0). Дубль в этом матче оформил Роналду.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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