Мартинес: «Рамуш и Роналду могут играть вместе, тут и обсуждать нечего»
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду.
«Криштиану — единственный футболист со 198 матчами на уровне сборных. Его опыт очень важен в раздевалке. Гонсалу Рамуш и Роналду могут играть вместе, тут и обсуждать нечего», — приводит слова Мартинеса O Jogo.
В матче отборочного турнира Евро-2024 Португалия разгромила Люксембург (6:0). Дубль в этом матче оформил Роналду.
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