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Сегодня, 07:29

Мартинес: «Роналду всегда будет готов вести за собой»

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил лидерские качества Криштиану Роналду в матчах отбора на Евро-2024. В последней встрече португальцы разгромили Люксембург (6:0). Дубль в этой игре оформил Роналду.

«Я очень доволен. Важно помнить о том, что отношение игроков к делу — это главное. Сегодня важно было играть интенсивно с первой минуты, играть как команда. И мы это сделали, забив 6 мячей и не реализовав пенальти. Я ценю то, что мы не пропустили. Я очень доволен, но это только начало. Нам еще многое предстоит улучшить.

Роналду играет важную роль, у него уникальный опыт на международном уровне. Он всегда готов вести за собой, быть капитаном команды», — сказал Мартинес в эфире RTP3.

В следующем матче квалификации Евро-2024 португальцы сыграют с Боснией и Герцеговиной 17 июня.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
Чемпионат Европы по футболу
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