Расклады Евро 2024: определились еще два участника, Казахстан, Молдавия и Украина проведут «финалы»
Турнирная ситуация в четырех группах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 после игрового дня в пятницу, 17 ноября.
В группе C первый участник Евро определился еще в октябре, в финальный турнир вышла Англия. Италия после победы над Северной Македонией (5:2) догнала Украину по набранным очкам и опережает ее по результату личной встречи (2:1 в Италии).
20 ноября Украина и Италия встретятся в Леверкузене. Для выхода на чемпионат Европы украинцам требуется победа, итальянцев устроит и ничья, а в случае поражения они сыграют в плей-офф Лиги наций.
Группа С
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Англия
|
7
|
6
|
1
|
0
|
21-3
|
19
|
2. Италия
|
7
|
4
|
1
|
2
|
16-9
|
13
|
3. Украина
|
7
|
4
|
1
|
2
|
11-8
|
13
|
4. Северная Македония
|
7
|
2
|
1
|
4
|
9-19
|
7
|
5. Мальта
|
8
|
0
|
0
|
8
|
2-20
|
0
20 ноября. Северная Македония — Англия, Украина — Италия.
В группе E в пятницу определился новый участник Евро 2024 — им стала Албания (в гостях сыграла вничью с Молдавией — 1:1). Вторую путевку разыграют Чехия и Молдавия (матч 20 ноября). Для выхода на чемпионат Европы чехов после гостевой ничьей с Польшей (1:1) устроит еще одна ничья, молдаванам требуется победа.
Группа Е
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Албания
|
7
|
4
|
2
|
1
|
12-4
|
14
|
2. Чехия
|
7
|
3
|
3
|
1
|
9-6
|
12
|
3. Польша
|
8
|
3
|
2
|
3
|
10-10
|
11
|
4. Молдавия
|
7
|
2
|
4
|
1
|
7-7
|
10
|
5. Фареры
|
7
|
0
|
1
|
6
|
2-13
|
1
20 ноября. Албания — Фареры, Чехия — Молдавия.
В группе H в пятницу определился еще один участник Евро 2024 — им стала Дания (на своем поле победила Словению — 2:1). Вторую путевку разыграют Словения и Казахстан (матч 20 ноября). Для выхода на чемпионат Европы словенцев устроит ничья, казахстанцам требуется победа.
Группа Н
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Дания
|
9
|
7
|
1
|
1
|
19-8
|
22
|
2. Словения
|
9
|
6
|
1
|
2
|
18-8
|
19
|
3. Казахстан
|
9
|
6
|
0
|
3
|
15-10
|
18
|
4. Финляндия
|
9
|
5
|
0
|
4
|
16-9
|
15
|
5. Северная Ирландия
|
9
|
2
|
0
|
7
|
7-13
|
6
|
6. Сан-Марино
|
9
|
0
|
0
|
9
|
2-29
|
0
20 ноября. Северная Ирландия — Дания, Сан-Марино — Финляндия, Словения — Казахстан.