Расклады Евро 2024: определились еще два участника, Казахстан, Молдавия и Украина проведут «финалы»

Турнирная ситуация в четырех группах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 после игрового дня в пятницу, 17 ноября.

В группе C первый участник Евро определился еще в октябре, в финальный турнир вышла Англия. Италия после победы над Северной Македонией (5:2) догнала Украину по набранным очкам и опережает ее по результату личной встречи (2:1 в Италии).

20 ноября Украина и Италия встретятся в Леверкузене. Для выхода на чемпионат Европы украинцам требуется победа, итальянцев устроит и ничья, а в случае поражения они сыграют в плей-офф Лиги наций.

Группа С

И В Н П М О 1. Англия 7 6 1 0 21-3 19 2. Италия 7 4 1 2 16-9 13 3. Украина 7 4 1 2 11-8 13 4. Северная Македония 7 2 1 4 9-19 7 5. Мальта 8 0 0 8 2-20 0

20 ноября. Северная Македония — Англия, Украина — Италия.

В группе E в пятницу определился новый участник Евро 2024 — им стала Албания (в гостях сыграла вничью с Молдавией — 1:1). Вторую путевку разыграют Чехия и Молдавия (матч 20 ноября). Для выхода на чемпионат Европы чехов после гостевой ничьей с Польшей (1:1) устроит еще одна ничья, молдаванам требуется победа.

Группа Е

И В Н П М О 1. Албания 7 4 2 1 12-4 14 2. Чехия 7 3 3 1 9-6 12 3. Польша 8 3 2 3 10-10 11 4. Молдавия 7 2 4 1 7-7 10 5. Фареры 7 0 1 6 2-13 1

20 ноября. Албания — Фареры, Чехия — Молдавия.

В группе H в пятницу определился еще один участник Евро 2024 — им стала Дания (на своем поле победила Словению — 2:1). Вторую путевку разыграют Словения и Казахстан (матч 20 ноября). Для выхода на чемпионат Европы словенцев устроит ничья, казахстанцам требуется победа.

Группа Н

И В Н П М О 1. Дания 9 7 1 1 19-8 22 2. Словения 9 6 1 2 18-8 19 3. Казахстан 9 6 0 3 15-10 18 4. Финляндия 9 5 0 4 16-9 15 5. Северная Ирландия 9 2 0 7 7-13 6 6. Сан-Марино 9 0 0 9 2-29 0

20 ноября. Северная Ирландия — Дания, Сан-Марино — Финляндия, Словения — Казахстан.