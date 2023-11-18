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Расклады Евро 2024: определились еще два участника, Казахстан, Молдавия и Украина проведут «финалы»

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Сборная Италии — чемпион Европы-2020.
Фото Reuters

Турнирная ситуация в четырех группах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 после игрового дня в пятницу, 17 ноября.

В группе C первый участник Евро определился еще в октябре, в финальный турнир вышла Англия. Италия после победы над Северной Македонией (5:2) догнала Украину по набранным очкам и опережает ее по результату личной встречи (2:1 в Италии).

20 ноября Украина и Италия встретятся в Леверкузене. Для выхода на чемпионат Европы украинцам требуется победа, итальянцев устроит и ничья, а в случае поражения они сыграют в плей-офф Лиги наций.

Группа С

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

7

6

1

0

21-3

19

2. Италия

7

4

1

2

16-9

13

3. Украина

7

4

1

2

11-8

13

4. Северная Македония

7

2

1

4

9-19

7

5. Мальта

8

0

0

8

2-20

0

20 ноября. Северная Македония — Англия, Украина — Италия.

В группе E в пятницу определился новый участник Евро 2024 — им стала Албания (в гостях сыграла вничью с Молдавией — 1:1). Вторую путевку разыграют Чехия и Молдавия (матч 20 ноября). Для выхода на чемпионат Европы чехов после гостевой ничьей с Польшей (1:1) устроит еще одна ничья, молдаванам требуется победа.

Группа Е

И

В

Н

П

М

О

1. Албания

7

4

2

1

12-4

14

2. Чехия

7

3

3

1

9-6

12

3. Польша

8

3

2

3

10-10

11

4. Молдавия

7

2

4

1

7-7

10

5. Фареры

7

0

1

6

2-13

1

20 ноября. Албания — Фареры, Чехия — Молдавия.

В группе H в пятницу определился еще один участник Евро 2024 — им стала Дания (на своем поле победила Словению — 2:1). Вторую путевку разыграют Словения и Казахстан (матч 20 ноября). Для выхода на чемпионат Европы словенцев устроит ничья, казахстанцам требуется победа.

Группа Н

И

В

Н

П

М

О

1. Дания

9

7

1

1

19-8

22

2. Словения

9

6

1

2

18-8

19

3. Казахстан

9

6

0

3

15-10

18

4. Финляндия

9

5

0

4

16-9

15

5. Северная Ирландия

9

2

0

7

7-13

6

6. Сан-Марино

9

0

0

9

2-29

0

20 ноября. Северная Ирландия — Дания, Сан-Марино — Финляндия, Словения — Казахстан.

Сборная Италии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Молдавии по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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