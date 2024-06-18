Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:40

Рангник — о поражении от Франции: «У меня нет упреков к игрокам сборной Австрии»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Франции (0:1).

«Мы создавали моменты. Конечно, Франция тоже это делала. Наш вратарь Патрик Пенц проделал отличную работу. У меня нет упреков к своим игрокам. Они не всегда принимали правильное решение, но не будем забывать, кто был соперникам. Будем честны: у Франции было больше шансов, и это была их заслуженная победа. Но до последней минуты мы выкладывались все на поле. Теперь нам нужно смотреть вперед и постараться победить сборную Польши в пятницу», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
Ральф Рангник
0
Читайте также
Стало известно, почему отменили два гола Лукаку в матче со Словакией
В Испании задержали террористов, которые готовили атаку на «Реал»
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Сын президента Сербии в центре драки, стрельба и беспорядки. Евро-2024 погружается в фанатские войны
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Канте поблагодарил болельщиков сборной Франции за поддержку в первом матче на Евро-2024
Франция начала с победы, как и все фавориты. Требовать феерии от них сейчас наивно
Рой Кин: «Канте напоминает себя молодого»
Дешам — о повреждении Мбаппе: «Очевидно, нос Килиана не совсем в порядке»
Матчи чемпионата Европы 18 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024
Жиру стал самым возрастным игроком сборной Франции на Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рой Кин: «Канте напоминает себя молодого»

Канте поблагодарил болельщиков сборной Франции за поддержку в первом матче на Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости