Рангник — о поражении от Франции: «У меня нет упреков к игрокам сборной Австрии»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Франции (0:1).

«Мы создавали моменты. Конечно, Франция тоже это делала. Наш вратарь Патрик Пенц проделал отличную работу. У меня нет упреков к своим игрокам. Они не всегда принимали правильное решение, но не будем забывать, кто был соперникам. Будем честны: у Франции было больше шансов, и это была их заслуженная победа. Но до последней минуты мы выкладывались все на поле. Теперь нам нужно смотреть вперед и постараться победить сборную Польши в пятницу», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.