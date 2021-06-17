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Пандев прокомментировал поражение Северной Македонии от Украины

19:57
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Форвард сборной Северной Македонии Горан Пандев высказался о поражении своей команды от Украины (1:2) в матче 2-го тура Евро-2020.

«Хорошо отыграть 45 минут недостаточно. Мы должны весь матч играть, как играли сегодня во втором тайме. Была возможность сравнять счет до пенальти в наши ворота. Но таков футбол. Не стоит забывать, что мы впервые играем на таком турнире», — передает слова Пандева УЕФА.

После двух туров Евро-2020 Северная Македония занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного балла. В заключительной встрече группового турнира македонцы сыграют против Нидерландов.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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