Пандев прокомментировал поражение Северной Македонии от Украины

Форвард сборной Северной Македонии Горан Пандев высказался о поражении своей команды от Украины (1:2) в матче 2-го тура Евро-2020.

«Хорошо отыграть 45 минут недостаточно. Мы должны весь матч играть, как играли сегодня во втором тайме. Была возможность сравнять счет до пенальти в наши ворота. Но таков футбол. Не стоит забывать, что мы впервые играем на таком турнире», — передает слова Пандева УЕФА.

После двух туров Евро-2020 Северная Македония занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного балла. В заключительной встрече группового турнира македонцы сыграют против Нидерландов.