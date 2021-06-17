Шевченко считает, что сборная Украины могла забить больше голов в матче с Македонией на Евро

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями после победы команды в матче с Северной Македонией (2:1) во втором туре группового этапа Евро-2020.

«В первую очередь хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку и всем, кто приехал на стадион, и кто болел за нас дома.

Мы могли забить и больше. Надо смотреть, сколько у нас было шансов и как команда играет в атаке. Думаю, сегодня сборная Украины достаточно хорошо сыграла в атаке, было приятно смотреть. И самое главное, что мы вернулись в игру с желанием забить и добились победы», — приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Украина набрала три очка и занимает 3-е место в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другая встреча этой группы Нидерланды — Австрия.

В матче заключительного, третьего тура группового этапа украинцы 21 июня сыграют с Австрией.