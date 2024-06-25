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Сегодня, 06:10

Нидерланды — Австрия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Нидерланды сыграют с Австрией на чемпионате Европы по футболу 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов).
Фото Global Look Press

Во вторник, 25 июня, Нидерланды и Австрия сыграют в групповом этапе чемпионата Европы по футболу. Матч пройдет на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня Евро-2024. Ключевые события противостояния Нидерланды — Австрия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Сборная Голландии заработала четыре очка и располагается на первом месте в группе D. Австрийцы набрали три балла и занимают третью строчку в квартете.

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
Австрия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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