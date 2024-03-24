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Сегодня, 16:39

Канчельскис: «Сборная Англии в последнее время преобразилась, прибавила»

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы национальной команды Англии на чемпионате Европы-2024.

«Англичане всегда конкурентноспособные. На бумаге все время пишут, что они сильные, чемпионы и так далее, но на футбольном поле все происходит по-другому. В последнее время они прибавили, преобразились и начали давать плоды. Будет интересно посмотреть на эти сборные», — цитирует Канчельскиса ODDS.ru.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии попала в группу C, где сыграет с Сербией, Словенией и Данией.

Источник: ODDS.ru
Андрей Канчельскис
Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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