Мората: «Ожидали тяжелой игры против Грузии, но, к счастью, все прошло лучше»

Капитан сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу над Грузией (7:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Мы ожидали тяжелой игры, но, к счастью, все прошло лучше. Я рад оформить хет-трик. У нас много молодых игроков, которые очень хорошо проявили себя. Что касается наших моментов, просто скажем, что мы Испания, и следующим летом мы должны быть в Германии, поэтому мы сделаем все возможное, и я надеюсь, что Испания будет там», — цитирует пресс-служба УЕФА Морату.

Испания набрала 6 очков и занимает второе место в группе А, Грузия — четвертая (4 очка).