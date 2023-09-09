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Мората: «Ожидали тяжелой игры против Грузии, но, к счастью, все прошло лучше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу над Грузией (7:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Мы ожидали тяжелой игры, но, к счастью, все прошло лучше. Я рад оформить хет-трик. У нас много молодых игроков, которые очень хорошо проявили себя. Что касается наших моментов, просто скажем, что мы Испания, и следующим летом мы должны быть в Германии, поэтому мы сделаем все возможное, и я надеюсь, что Испания будет там», — цитирует пресс-служба УЕФА Морату.

Испания набрала 6 очков и занимает второе место в группе А, Грузия — четвертая (4 очка).

Футболисты сборной Испании празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Грузии. Испания унизила Грузию. 16-летний Ямаль затмил Хвичу, у Мораты — хет-трик
Альваро Мората
Футбол
Сборная Испании по футболу
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