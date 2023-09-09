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Сегодня, 00:41

Мартинес рассказал, что Рамуш заменит дисквалифицированного Роналду в матче с Люксембургом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сообщил, что Гонсалу Рамуш заменит в составе Криштиану Роналду в матче отборочного турнира Евро-2024 с командой Люксембурга.

«Всегда важно иметь Криштиану в составе. Карточки — это часть футбола. Теперь мы хотим показать, что у нас есть другие игроки, которые могут помочь команде, и у Гонсалу Рамуша, который очень хорошо работал в течение недели, будет такая возможность», — приводит слова Мартинеса A Bola.

В матче со Словакией (1:0) Роналду получил желтую карточку. На 62-й минуте игры Роналду попытался пробить в штрафной площади, но не попал по мячу. Мяч покатился к вратарю словаков Мартину Дубравке. Криштиану попытался достать мяч и прыгнул вперед ногами, попав бутсой по лицу голкиперу. Вратарю потребовалась помощь медиков.

Для Роналду эта желтая карточка стала третьей в текущей квалификации, что означает автоматическую дисквалификацию на один матч.

Португалия лидирует в таблице группы J, набрав 15 очков. На втором месте Словакия (10 очков).

Матч Португалия — Люксембург состоится 11 сентября.

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Гонсалу Рамуш
Роберто Мартинес
Чемпионат Европы по футболу
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