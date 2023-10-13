Монтелла — о победе над Хорватией: «Для меня это отличный старт»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал победу над Хорватией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы. Это была первая игра турецкой команды под руководством нового тренера.

«Для меня это отличный старт. Игроки выложились на полную, оставили все силы на поле, и я хочу поздравить всех в нашей команде», — цитирует пресс-служба УЕФА Монтеллу.

Сборная Турции лидирует в группе D, набрав 13 очков. Хорватия идет на втором месте (10 очков).