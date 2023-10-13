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Монтелла — о победе над Хорватией: «Для меня это отличный старт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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12 октября. Хорватия — Турция — 0:1. Винченцо Монтелла.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал победу над Хорватией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы. Это была первая игра турецкой команды под руководством нового тренера.

«Для меня это отличный старт. Игроки выложились на полную, оставили все силы на поле, и я хочу поздравить всех в нашей команде», — цитирует пресс-служба УЕФА Монтеллу.

Сборная Турции лидирует в группе D, набрав 13 очков. Хорватия идет на втором месте (10 очков).

Альваро Мората в&nbsp;матче Испания&nbsp;&mdash; Шотландия. Испания додавила Шотландию, бывший тренер Дзюбы обыграл Хорватию, рижская катастрофа Армении
Винченцо Монтелла
Футбол
Сборная Турции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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