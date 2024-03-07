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7 марта, 16:58

Экс-форвард ЦСКА: «У Казахстана есть шансы обыграть Грецию»

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Бывший нападающий ЦСКА Роман Монарев поделился ожиданиями от стыкового матча чемпионата Европы-2024 между сборными Казахстана и Греции.

«Безусловно, шансы есть. Я знаком с главным тренером сборной Казахстана и его помощниками и уверен, что они качественно поработают и используют подготовительный сбор в Эмиратах для того, чтобы подвести команду к этим важнейшим играм», — приводит слова Монарева Legalbet.kz.

Матч между Казахстаном и Грецией пройдет 21 марта. Начало — в 22.45 (мск). Победитель этой встречи сыграет с выигравшей командой в паре Грузия — Люксембург.

Источник: Legalbet.kz
Роман Монарев
Футбол
Сборная Греции по футболу
Сборная Казахстана по футболу
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