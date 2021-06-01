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Губерниев отреагировал на требования французов лишить Санкт-Петербург матчей Евро-2020

12:50
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление французского издания Le Monde с требованием лишить Санкт-Петербург права проведения матчей Евро-2020.

«В огороде бузина, а во Франции дядька. По их мнению мы не должны проводить чемпионат Европы, а по мнению всех остальных должны. Это разговоры в пользу бедных. Честно говоря, не понимаю, чем они могут мотивировать такое решение. Поезд уже пришел — идет подготовка логистики, антиковидных норм. Мы проведем чемпионат Европы достойно, как и другие международные соревнования. Французы могут выплевывать столько, сколько им заблагорассудится. Вопрос в здравом смысле этих заявлений», — сказал Губерниев «СЭ».

Вчера, 31 мая, французское издание Le Monde опубликовало материал, в котором требует лишить Санкт-Петербург права проведения матчей чемпионата Европы по футболу по политическим мотивам.

(Владимир Пушкарев)

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