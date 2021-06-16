Матвей Сафонов: «Я еще вчера догадывался, что есть вариант сыграть»

Голкипер сборной России Матвей Сафонов дебютировал на чемпионате Европы в матче группового этапа против Финляндии (1:0).

«Я еще вчера догадывался, что есть вариант сыграть. На установке в этом убедился. Всегда готовлюсь к каждому матчу.

Не успел понять, волнуясь я или нет. Мяч залетел в ворота через пару минту. Но после отмены гола я понял, что бояться не нужно. Был спокоен и старался зарядить ребят. В итоге, все у нас получилось.

Реакция на пропущенный гол? Воспринял это, как случившееся. Нужно было всем вместе исправлять.

Мне не требовалась поддержка. Чувствовал себя отлично. Старался зарядить ребят. Не знаю, слышали ли они меня (смеется).

Естественно, мы разбирали соперника. Было понимание примерное, кто и куда бьет. Но мне серьезно вступать в игру не пришлось. Два раза по воротам ударили», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.