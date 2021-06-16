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Сборная России: победа во втором туре гарантирует выход в плей-офф?

18:34
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Лишь в третий раз в современной истории сборная России добилась победы во втором туре крупного турнира.

Оба предыдущих успеха позволяли россиянам выйти в плей-офф турнира: на Евро-2008 команда Гуса Хиддинка в итоге добралась до бронзы, а три года назад команда Станислава Черчесова завершила чемпионат мира на стадии четвертьфинала.

Вторые матчи сборной России на крупных турнирах

Дата

Турнир

Тренер

Соперник

Счет

Место в группе

24.06.1994

ЧМ

Павел Садырин

Швеция

1:3

3-е

16.06.1996

ЧЕ

Олег Романцев

Германия

0:3

4-е

09.06.2002

ЧМ

Олег Романцев

Япония

0:1

3-е

16.06.2004

ЧЕ

Георгий Ярцев

Португалия

0:2

4-е

14.06.2008

ЧЕ

Гус Хиддинк

Греция

1:0

2-е*

12.06.2012

ЧЕ

Дик Адвокат

Польша

1:1

3-е

22.06.2014

ЧМ

Фабио Капелло

Бельгия

0:1

3-е

15.06.2016

ЧЕ

Леонид Слуцкий

Словакия

1:2

4-е

21.06.2017

КК

Станислав Черчесов

Португалия

0:1

3-е

19.06.2018

ЧМ

Станислав Черчесов

Египет

3:1

2-е*

16.06.2021

ЧЕ

Станислав Черчесов

Финляндия

1:0

?

+3=1-7, мячи 8-15. *Вышли из группы.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи