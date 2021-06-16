Сборная России: победа во втором туре гарантирует выход в плей-офф?
Лишь в третий раз в современной истории сборная России добилась победы во втором туре крупного турнира.
Оба предыдущих успеха позволяли россиянам выйти в плей-офф турнира: на Евро-2008 команда Гуса Хиддинка в итоге добралась до бронзы, а три года назад команда Станислава Черчесова завершила чемпионат мира на стадии четвертьфинала.
Вторые матчи сборной России на крупных турнирах
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
Место в группе
|
24.06.1994
|
ЧМ
|
Павел Садырин
|
Швеция
|
1:3
|
3-е
|
16.06.1996
|
ЧЕ
|
Олег Романцев
|
Германия
|
0:3
|
4-е
|
09.06.2002
|
ЧМ
|
Олег Романцев
|
Япония
|
0:1
|
3-е
|
16.06.2004
|
ЧЕ
|
Георгий Ярцев
|
Португалия
|
0:2
|
4-е
|
14.06.2008
|
ЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Греция
|
1:0
|
2-е*
|
12.06.2012
|
ЧЕ
|
Дик Адвокат
|
Польша
|
1:1
|
3-е
|
22.06.2014
|
ЧМ
|
Фабио Капелло
|
Бельгия
|
0:1
|
3-е
|
15.06.2016
|
ЧЕ
|
Леонид Слуцкий
|
Словакия
|
1:2
|
4-е
|
21.06.2017
|
КК
|
Станислав Черчесов
|
Португалия
|
0:1
|
3-е
|
19.06.2018
|
ЧМ
|
Станислав Черчесов
|
Египет
|
3:1
|
2-е*
|
16.06.2021
|
ЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Финляндия
|
1:0
|
?
+3=1-7, мячи 8-15. *Вышли из группы.
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