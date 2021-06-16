Сборная России: победа во втором туре гарантирует выход в плей-офф?

Лишь в третий раз в современной истории сборная России добилась победы во втором туре крупного турнира.

Оба предыдущих успеха позволяли россиянам выйти в плей-офф турнира: на Евро-2008 команда Гуса Хиддинка в итоге добралась до бронзы, а три года назад команда Станислава Черчесова завершила чемпионат мира на стадии четвертьфинала.

Вторые матчи сборной России на крупных турнирах

Дата Турнир Тренер Соперник Счет Место в группе 24.06.1994 ЧМ Павел Садырин Швеция 1:3 3-е 16.06.1996 ЧЕ Олег Романцев Германия 0:3 4-е 09.06.2002 ЧМ Олег Романцев Япония 0:1 3-е 16.06.2004 ЧЕ Георгий Ярцев Португалия 0:2 4-е 14.06.2008 ЧЕ Гус Хиддинк Греция 1:0 2-е* 12.06.2012 ЧЕ Дик Адвокат Польша 1:1 3-е 22.06.2014 ЧМ Фабио Капелло Бельгия 0:1 3-е 15.06.2016 ЧЕ Леонид Слуцкий Словакия 1:2 4-е 21.06.2017 КК Станислав Черчесов Португалия 0:1 3-е 19.06.2018 ЧМ Станислав Черчесов Египет 3:1 2-е* 16.06.2021 ЧЕ Станислав Черчесов Финляндия 1:0 ?

+3=1-7, мячи 8-15. *Вышли из группы.