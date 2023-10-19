Матч отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции не будет доигран
УЕФА признал окончательным результат прерванного матча отбора к Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции, сообщается на сайте организации.
Встреча команд была остановлена после первого тайма при счете 1:1 из-за информации о стрельбе в Брюсселе. Матч не был доигран в понедельник.
Таким образом, счетм после первого тайма будет зафиксирован как окончательный, каждой из команд будет присуждено по одному очку, желтые карточки останутся в силе.
Отмечается, что результат этого матча не влияет на положение дел в группе F для этих команд. Бельгия ранее завоевала путевку в финальную часть турнира, шведы — выбыли из соревнований.
16 октября недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024 Бельгия — Швеция, были застрелены двое болельщиков в футболках шведской сборной. Игра была прервана после первого тайма по соображениям безопасности. Около 35 тысяч человек, пришедших на матч между сборными Швеции и Бельгии, четыре часа ждали эвакуации на стадионе после инцидента.