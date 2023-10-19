Матч отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции не будет доигран

УЕФА признал окончательным результат прерванного матча отбора к Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции, сообщается на сайте организации.

Встреча команд была остановлена после первого тайма при счете 1:1 из-за информации о стрельбе в Брюсселе. Матч не был доигран в понедельник.

Таким образом, счетм после первого тайма будет зафиксирован как окончательный, каждой из команд будет присуждено по одному очку, желтые карточки останутся в силе.

Отмечается, что результат этого матча не влияет на положение дел в группе F для этих команд. Бельгия ранее завоевала путевку в финальную часть турнира, шведы — выбыли из соревнований.