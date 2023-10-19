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Матч отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции не будет доигран

Виктория Кравченко
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Матч отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции не будет доигран.
Фото Reuters

УЕФА признал окончательным результат прерванного матча отбора к Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции, сообщается на сайте организации.

Встреча команд была остановлена после первого тайма при счете 1:1 из-за информации о стрельбе в Брюсселе. Матч не был доигран в понедельник.

Таким образом, счетм после первого тайма будет зафиксирован как окончательный, каждой из команд будет присуждено по одному очку, желтые карточки останутся в силе.

Отмечается, что результат этого матча не влияет на положение дел в группе F для этих команд. Бельгия ранее завоевала путевку в финальную часть турнира, шведы — выбыли из соревнований.

16 октября недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024 Бельгия — Швеция, были застрелены двое болельщиков в футболках шведской сборной. Игра была прервана после первого тайма по соображениям безопасности. Около 35 тысяч человек, пришедших на матч между сборными Швеции и Бельгии, четыре часа ждали эвакуации на стадионе после инцидента.

Источник: https://www.uefa.com/insideuefa/
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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