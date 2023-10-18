Родри — об игре со сборной Норвегии: «Накануне матча сказал Холанну, чтобы он успокоился»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родриго Эрнандес подвел итоги матча отбора к Евро — 2024 с Норвегией и рассказал об игре против одноклубника Эрлина Холанна. Встреча проходила в Осло и завершилась победой испанцев со счетом 1:0.

«Накануне вечером я сказал Холанну, чтобы он успокоился. Я поговоил с людьми, которые должны были его прикрывать. На поле нет друзей, нужно выискивать у него места, где он не так силен, но у него их мало», — цитирует Родри COPE.