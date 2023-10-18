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Родри — об игре со сборной Норвегии: «Накануне матча сказал Холанну, чтобы он успокоился»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родриго Эрнандес подвел итоги матча отбора к Евро — 2024 с Норвегией и рассказал об игре против одноклубника Эрлина Холанна. Встреча проходила в Осло и завершилась победой испанцев со счетом 1:0.

«Накануне вечером я сказал Холанну, чтобы он успокоился. Я поговоил с людьми, которые должны были его прикрывать. На поле нет друзей, нужно выискивать у него места, где он не так силен, но у него их мало», — цитирует Родри COPE.

Сборная Испании благодаря победе над норвежцами гарантировала себе выход в финальный турнир Евро-2024. За два тура до конца отборочного турнира испанцы с 15 очками лидируют в группе A.

Эрлин Холанн
Сборная Испании по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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