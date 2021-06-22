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Малафеев: «Сафонов сыграл ровно так, как и должен был»

09:30
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Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение национальной команды от Дании (1:4) в матче чемпионата Европы-2020.

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Станислав Черчесов (в&nbsp;центре) и&nbsp;футболисты после матча.Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер о сборной России на Евро-2020

«Первые эмоции? Разочарование. В первом тайме казалось, что Россия вполне контролирует ход встречи. У нас были моменты, и в целом наша команда выглядела лучше при счете 0:0, чем датчане. Забитый гол под конец первого тайма, конечно, стал неприятной неожиданностью. Во втором тайме датчане перестроились, плюс ошибка при втором забитом голе. Нашей команде всегда тяжелее догонять», — сказал Малафеев «СЭ».

Бывший футболист также ответил на вопрос, нужно ли было наигрывать голкипера Матвея Сафонова раньше второго матча группового этапа Евро, и на ком ответственность за пропущенные мячи.

«Я бы вообще не делал акцент на вратарской позиции. Сафонов сыграл ровно так, как и должен был. Ужасная ошибка при втором мяче... ну, а дальше датчане, мотивированные поддержкой своих болельщиков и результатом в параллельном матче, гнали вперед. Они стали ловить нашу сборную на контратаке и добились своего. Нам надо было забивать и сводить матч к ничьей и спокойно выходить из группы, но, к сожалению, это был не наш день», — добавил Малафеев.

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. 22-летний Сафонов провел две встречи на Евро-2020, и пропустил лишь в игре с датчанами.

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