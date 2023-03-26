Италия обыграла Мальту на выезде, Ретеги забил во втором матче подряд

Италия обыграла Мальту на выезде в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 — 2:0.

У гостей отличились Маттео Пессина и Матео Ретеги. Ретеги провел второй матч за национальную команду и вновь отличился — он дебютировал в команде 23 марта и забил единственный гол Италии в матче с Англией (1:2).

Италия поднялась на второе место в таблице группы C отборочного турнира Евро-2024 с 3 очками. Мальта идет на последней, пятой строчке, команда не набрала ни одного очка в двух играх.

В параллельной встрече группы H отборочного турнира Евро-2024 Финляндия победила Северную Ирландию — 1:0. Единственный мяч забил Бенджамин Калльман.

Финны поднялись на четвертое место с 3 очками, они опережают североирландцев, идущих на пятой строчке, по дополнительным показателям.