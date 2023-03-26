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Исландия разгромила Лихтенштейн, Англия победила Украину в отборочном турнире Евро-2024

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Англии.
Фото Reuters

Сборная Англии обыграла Украину на своем поле в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:0.

У англичан забили Харри Кейн и Букайо Сака. Сборная Англии возглавляет группу C отборочного турнира Евро-2024 с 6 очками в 2 матчах. Украина идет на последней строчке, игра с англичанами стала для нее первой в отборе на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
26 мар, 19:00. Wembley (Лондон)
Англия
2:0
Украина

В параллельном матче группы J Исландия разгромила Лихтенштейн (7:0), а Словения в группе H победила Сан-Марино (2:0).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
26 мар, 19:00. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:7
Исландия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
26 мар, 19:00. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
2:0
Сан-Марино
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