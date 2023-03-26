Исландия разгромила Лихтенштейн, Англия победила Украину в отборочном турнире Евро-2024

Сборная Англии обыграла Украину на своем поле в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:0.

У англичан забили Харри Кейн и Букайо Сака. Сборная Англии возглавляет группу C отборочного турнира Евро-2024 с 6 очками в 2 матчах. Украина идет на последней строчке, игра с англичанами стала для нее первой в отборе на чемпионат Европы.

В параллельном матче группы J Исландия разгромила Лихтенштейн (7:0), а Словения в группе H победила Сан-Марино (2:0).