Лукаку за 20 минут оформил покер в первом тайме матча против сборной Азербайджана

Сборная Бельгии после первого тайма дома громит Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2024 — 4:0.

Покер за команду Доменико Тедеско оформил Ромелу Лукаку. 30-летний форвард забил 4 мяча за 20 минут, отличившись на 17-й, 26-й, 30-й и 37-й минутах.

Сборная Азербайджана играет в меньшинстве с 24-й минуты — красную карточку получил Эдди Исрафилов.

Для Лукаку этот покер стал первым в карьере за национальную команду. Ранее нападающий 4 раза оформлял хет-трик и 20 раз делал дубль.

Свой первый гол за Бельгию Лукаку забил в ворота сборной России (2:0) 17 ноября 2010 года.

Сборная Бельгии с 17 очками занимает второе место в группе F. Ранее бельгийцы досрочно гарантировали себе выход на Евро-2024.