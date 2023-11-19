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Лукаку за 20 минут оформил покер в первом тайме матча против сборной Азербайджана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ромелу Лукаку.
Фото Reuters

Сборная Бельгии после первого тайма дома громит Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2024 — 4:0.

Покер за команду Доменико Тедеско оформил Ромелу Лукаку. 30-летний форвард забил 4 мяча за 20 минут, отличившись на 17-й, 26-й, 30-й и 37-й минутах.

Сборная Азербайджана играет в меньшинстве с 24-й минуты — красную карточку получил Эдди Исрафилов.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
19 нояб, 20:00. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Азербайджан

Для Лукаку этот покер стал первым в карьере за национальную команду. Ранее нападающий 4 раза оформлял хет-трик и 20 раз делал дубль.

Свой первый гол за Бельгию Лукаку забил в ворота сборной России (2:0) 17 ноября 2010 года.

Сборная Бельгии с 17 очками занимает второе место в группе F. Ранее бельгийцы досрочно гарантировали себе выход на Евро-2024.

Ромелу Лукаку
Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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