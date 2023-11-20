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Сегодня, 02:52

Лукаку установил рекорд отборочного турнира Евро, забив 14 голов

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку установил новый рекорд после матча отборочного турнира Евро-2024 против Азербайджана (5:0).

30-летний бельгиец оформил покер и забил 14 голов в отборе на Евро, установив новый рекорд квалификации. Он побид рекорд, установленный североирландцем Дэвидом Хили в квалификации Евро-2008 и поляком Робертом Левандовским в отборе на Евро-2016, у которых было по 13 мячей.

В текущем сезоне Лукаку провел 14 матчей за «Рому», забив 9 голов.

Ромелу Лукаку
Сборная Бельгии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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