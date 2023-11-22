Лукаку стал лучшим бомбардиром отборочного турнира Евро-2024
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку в воскресенье забил четыре гола и стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы-2024. На его счету 14 забитых мячей.
Бельгиец на четыре гола опередил португальца Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего бомбардира квалификации и установив при этом новый рекорд. Замкнул тройку лучших француз Килиан Мбаппе, забишвий 9 голов.
Лучшие бомбардиры отбора Евро-2024
Ромелу Лукаку (Бельгия) — 14
Криштиану Роналду (Португалия) — 10
Килиан Мбаппе (Франция) — 9
Гарри Кейн (Англия) — 8
Расмус Хойлунд (Дания) — 7
Скотт Мактоминей (Шотландия) — 7
Зеки Амдуни (Швейцария) — 6
Эрлин Холанн (Норвегия) — 6
Бруну Фернандеш (Португалия) — 6
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