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Сегодня, 01:09

Гризманн раскритиковал УЕФА после ничьей с Грецией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Антуан Гризманн.
Фото Reuters
Спорный момент, который раскритиковал Антуан Гризманн.
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Капитан сборной Франции Антуан Гризманн после ничьей с Грецией (2:2) в матче отборочного турнира выразил недовольство организацией встречи.

«У УЕФА много денег, но они не могут сделать все нормально, чтобы мы точно знали, есть гол или нет», — сказал Гризманн в эфире TF1.

Спорный момент, который раскритиковал Антуан Гризманн.

На 90-й минуте встречи случился спорный момент, в котором мяч после попадания в перекладину ударился около линии ворот и вылетел в поле. По мнению французов, арбитр должен был засчитать гол.

Сборная Франции с 7-ю победами и 1 ничьей финишировала на первой строчке в группе и вышла в финальную стадию Евро-2024.

Антуан Гризманн
Футбол
Сборная Франции по футболу
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