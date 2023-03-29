Де ла Фуэнте — о поражении от Шотландии: «Этот результат не меняет нашей дорожной карты»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал поражение от Шотландии (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Этот результат не меняет нашей дорожной карты. Мы по-прежнему хотим выиграть все матчи, в которых нам предстоит сыграть. Знали, что в этой группе очень непростые команды и легко в ней не будет», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Сборная Шотландии набрала 6 очков и лидирует в группе А. Испания идет на второй строчке с 3 очками.