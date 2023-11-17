Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:46

Гол Роналду принес Португалии победу над Лихтенштейном

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
16 ноября. Лихтенштейн — Португалия — 0:2.
Фото Reuters

Сборная Португалии переиграла Лихтенштейн в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины форвард Криштиану Роналду открыл счет, а спустя несколько минут Жоау Конселу удвоил преимущество португальцев.

Сборная Португалии одержала 9 побед в 9 встречах и лидирует в группе J. Португальцы ранее уже гарантировали себе участие в финальной стадии Евро-2024. Лихтенштейн идет на последней строчке в группе — 0 очков.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 нояб, 22:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:2
Португалия
Футбол
Сборная Лихтенштейна по футболу
Сборная Португалии по футболу
3
1
Читайте также
10 открытий первого круга: от Файзуллаева и Салтыкова до Бессмертного и Рядно
«Кайфую от Китая». Швед — о пользе жесткого лимита и почему CBA популярнее Евролиги
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Люксембурга дома разгромила Боснию, защитник «Оренбурга» Гойкович забил за гостей

Отбор Евро-2024: Португалия победила Лихтенштейн, Грузия сыграла вничью с Шотландией. Результаты матчей 16 ноября

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости