Гол Роналду принес Португалии победу над Лихтенштейном

Сборная Португалии переиграла Лихтенштейн в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины форвард Криштиану Роналду открыл счет, а спустя несколько минут Жоау Конселу удвоил преимущество португальцев.

Сборная Португалии одержала 9 побед в 9 встречах и лидирует в группе J. Португальцы ранее уже гарантировали себе участие в финальной стадии Евро-2024. Лихтенштейн идет на последней строчке в группе — 0 очков.