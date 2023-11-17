Сборная Люксембурга дома разгромила Боснию, защитник «Оренбурга» Гойкович забил за гостей

Сборная Люксембурга дома обыграла Боснию и Герцеговину в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2024 — 4:1.

Победу хозяевам принесли гол Матиаса Олесена (6-я минута) и дубль Жерсона Родригеша. 28-летний форвард реализовал пенальти на 30-й минуте и отличился с игры на 90+5-й. На 55-й минуте еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Нихад Муякич.

Единственный гол боснийцев на 90+4-й минуте забил защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович.

В стартовом составе Люксембурга вышел полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра. Хавбек получил желтую карточку на 24-й минуте. На 84-й минуте его заменили на бывшего игрока «Уфы» Оливье Тилля.

Люксембург набрал 14 очков и занимает третье место в группе J. За тур до конца команда лишилась шансов на выход в основной турнир чемпоната Европы. Босния (9 очков) идет на пятом месте в группе.