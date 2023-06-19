В Армении отреагировали на информацию, что Захарян посетит матч сборной и встретится с ФФА

Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян прокомментировал для «СЭ» информацию, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян посетит матч сборной Армении против Латвии и встретится с представителями ФФА.

«Мы не комментируем слухи, о которых ничего не знаем», — сказал Карапетян «СЭ».

Ранее о визите Захаряна на матч сборной Армении сообщал Metaratings.

По действующим законам ФИФА, Захарян не может сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Армении из-за того, что он уже заигран за Россию и не является гражданином Армении.

В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 10 ассистами.