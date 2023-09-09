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Сегодня, 23:40

Швейцария упустила побед над Косово, Румыния и Израиль сыграли вничью в отборе Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Швейцария и Косово сыграли вничью — 2:2.
Фото Reuters

9 сентября завершились два матча 5-го тура группы I отборочного турнира Евро-2024.

Сборная Косово дома сыграла вничью со Швейцарией — 2:2. У хозяев голы забил Ведат Муричи (65-я и 90+5-я минуты), у гостей — Ремо Фройлер (14-я). На 79-й минуте игрок Косово Амир Рахмани забил в сови ворота.

В другом матче Румыния и Израиль сыграли вничью — 1:1. За румын забил Денис Алибек на 27-й минуте, за израильтян — Оскар Глух (53-я).

Швейцария набрала 11 очков и лидирует в группе I. Румыния занимает второе место (9 очков), Израиль — третий (8 очков), Косово — пятый (4 очка).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
09 сент, 21:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
2:2
Швейцария
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
09 сент, 21:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
1:1
Израиль

Сборная Израиля по футболу
Сборная Косова по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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