Лаймер: «Это нормально — проиграть такой команде, как сборная Франции»

Полузащитник сборной Австрии Конрад Лаймер прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче Евро-2024.

«Очень напряженная, трудная и требующая много сил игра. У нас часто возникали хорошие моменты, когда получалось вести свою игру, но были и фрагменты, когда мы этого не делали из-за того, что соперник был настолько хорош, и оставалось только бегать за ним и за мячом. Гол возник из ничего и сразу после того, как у нас был отличный момент. Исход такой игры может решить сущая мелочь.

Мы отдали все силы в матче длиною 100 минут. Вину никак не распределишь. Мы оставались сегодня верны себе. Каждый отдал игре все, что мог, но есть и что-то, что мы можем еще лучше, так как на пределе своих возможностей мы не сыграли. Это нормально — проиграть такой команде, однако у нас остаются еще два групповых матча — через четыре дня мы выйдем снова», — цитирует пресс-служба УЕФА Лаймера.

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.