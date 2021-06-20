Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал о шансах сборной России на Евро-2020 и выразил желание посмотреть матч россиян против Украины.

— Потолок России на этом Евро?

— Сложно сказать. Тут как пойдет. Мы не знали потолок сборной на ЧМ-2018, а команда вышла в четвертьфинал. Сейчас задача — выйти из группы. Это по силам нашей сборной.

— Многие сравнивают игру соседей России и Украины. Как вам команда Шевченко?

— Мне очень понравилось, как Украина играла с Голландией. Нравится, что Шевченко не стесняется, дает молодым футболистам время. И они оправдывают доверие. Очень симпатичная команда. Хочется посмотреть на них в стадии плей-офф.

— Сейчас много сравнений России и Украины. Насколько это команды сопоставимого уровня?

— В политику я влезать не хочу, а что касается спорта, то именно со спортивной точки зрения мне сейчас было бы очень интересно посмотреть матч Россия — Украина.

После двух туров группового турнира Евро-2020 Украина занимает второе место в таблице группы C с 3 очками. В последнем туре украинцы встретятся с Австрией. Игра состоится 21 июня, начало — в 19.00 (мск).