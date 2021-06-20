Форвард сборной Дании Ольсен: «В матче с Россией идем за победой»

Нападающий сборной Дании Андреас Сков Ольсен поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Россией.

«Нам нужно проявить такую же энергию, что в матче с Бельгией, — приводит слова Ольсена BT. - Если соперник уйдет в оборону, то надо играть быстро, быстро двигать мяч, опережать защитников и бить по воротам. Мы хотим выиграть и идем за победой, однако будет играть против обороняющейся команды может быть сложно. Если нам хватит терпения, то возможности будут и останется ттлько их использовать».

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.