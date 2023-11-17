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Сегодня, 19:54

Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино в матче обора Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Казахстана.
Фото Reuters

Сборная Казахстана победила Сан-Марино в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 3:1.

Голы за победителей забили Ислам Чесноков, оформивший дубль, и Абат Аймбетов. У проигравших отличился Симоне Франчози.

За казахскую сборную в этом матче дебютировал бывший полузащитник молодежной сборной России Александр Зуев.

Казахстан набрал 18 очков и сохраняет шансы на выход из группы Н. Команда занимает третье место и отстает от Словении и Дании (по 19 баллов) на одно очко. 17 ноября лидеры сыграют друг против друга в заключительном туре, а Казахстан 20 ноября встретится со Словенией.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 нояб, 18:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
3:1
Сан-Марино
Источник: Таблица Евро-2024
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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