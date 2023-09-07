Президент Казахстана Токаев посетит матч сборной против Северной Ирландии

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит игру национальной сборной против Северной Ирландии в 6-м туре отборочного турнира Евро-2024, сообщает Meta-ratings.kz.

Матч пройдет на «Астана Арене» в воскресенье, 10 сентября. Перед этим сборная Казахстана встретится с Финляндией.

После 4 туров сборная Казахстана с 9 очками занимает второе место в группе H квалификации Евро-2024. Команда Магомеда Адиева обыграла «Данию» (3:2), Сан-Марино (3:0), Северную Ирландию (1:0) и уступила Словении (1:2).